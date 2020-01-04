Белоруссия ожидает получить в январе 650 тысяч тонн нефти из России
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА.
«Для обеспечения надёжной работы НПЗ и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок с одной из российских нефтяных компаний достигнута договорённость, что порядка 100—130 тыс. тонн нефти будет поставлено на первом этапе», — сказал Сизов.
При этом он уточнил, что, согласно договорённости, в целом в январе может быть прокачано 650 тыс. тонн.
Уточняется, что это позволит бесперебойно функционировать обоим белорусским нефтеперерабатывающим заводам.
Ранее Сизов сообщил о возобновлении прокачки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
Отмечалось, что стоимость нефти для Белоруссии в условиях налогового манёвра в нефтяной сфере России увеличится в 2020 году на 5%.