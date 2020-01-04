В Минске объявили об оформлении контракта на поставку нефти из России

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Минск и Москва начали оформлять документы по поставкам первой партии российской нефти в Белоруссию по цене без премии поставщикам, сообщает концерн «Белнефтехим».
В Минске объявили об оформлении контракта на поставку нефти из России
  • © Иван Руднев
  • РИА Новости

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — заявили в пресс-службе.

В белорусской компании отметили, что достигнутые с Россией договорённости, а также накопленные ресурсы помогут обеспечить бесперебойное функционирование нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии в январе 2020 года.

Ранее состоялся телефонный разговор премьеров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, которые обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

31 декабря «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали допсоглашения о продлении соглашений по поставкам газа. 

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