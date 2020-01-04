Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

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Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону сотрудничество в энергетической сфере, сообщает пресс-служба российского правительства.
Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.

Как отмечается, разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

31 декабря «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали допсоглашения о продлении срока действия контрактов по поставке газа в Белоруссию. 

В Минске проинформировали, что его цена в январе — феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб. м. 

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