Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике
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- РИА Новости
«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
Как отмечается, разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
31 декабря «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали допсоглашения о продлении срока действия контрактов по поставке газа в Белоруссию.
В Минске проинформировали, что его цена в январе — феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб. м.