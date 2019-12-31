Россия и Белоруссия определили цену поставок газа на два месяца

«Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов по поставке газа в Белоруссию и его транспортировке через территорию страны.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Газпрома».

Отмечается, что по подписанным документам, контрактные объёмы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Также был подписан протокол между «Газпромом» и белорусским правительством о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в январе и феврале 2020 года.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке нефти и газа.