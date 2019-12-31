Медведев и Лукашенко обсудили контракты по поставке нефти и газа
- Reuters
«Премьер-министр России и президент Белоруссии договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы российского правительства Олега Осипова.
В пресс-службе кабмина отметили, что политики обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством.
Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил в ближайшее время завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну и обеспечить поставки из альтернативных источников.