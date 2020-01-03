В Минске назвали цену поставок российского газа на январь — февраль

Цена российского газа для Белоруссии в январе — феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

Как указали в ведомстве, 31 декабря в Москве состоялась рабочая встреча белорусского посла Владимира Семашко и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, передаёт БЕЛТА.

«Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере в 2020 году, включая вопрос определения цены на поставляемый в Республику Беларусь российский природный газ», — говорится в сообщении.

По итогам встречи был подписан протокол, в котором оговаривается, что в январе и феврале поставки газа в Белоруссию будут осуществляться по цене на уровне 2019 года — $127 за 1 тыс. куб. м.

«Переговорный процесс о поставках природного газа в Беларусь между сторонами продолжается», — добавили в ведомстве.

31 декабря «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали допсоглашения о продлении срока действия контрактов по поставке газа в Белоруссию.

Как отмечал белорусский лидер Александр Лукашенко, если Минск и Москва не смогут решить вопрос о ценах на газ и нефть, то Белоруссия будет искать альтернативные способы поставок.