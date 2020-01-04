Цена нефти для Белоруссии из-за налогового манёвра вырастет на 5%

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Стоимость нефти для Белоруссии в условиях налогового манёвра в нефтяной сфере России увеличится в 2020 году на 5%. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Цена нефти для Белоруссии из-за налогового манёвра вырастет на 5%
  • globallookpress.com

«При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового манёвра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на $20 за одну тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва начали оформлять документы по поставкам первой партии российской нефти по цене без премии поставщикам.

«Транснефть» проинформировала о получении заявки на прокачку 130 тыс. тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.

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