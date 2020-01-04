«Транснефть» получила заявку на прокачку нефти в Белоруссию

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«Транснефть» получила заявку на прокачку 130 тыс. тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель транспортной монополии Игорь Дёмин.
«Транснефть» получила заявку на прокачку нефти в Белоруссию
  • РИА Новости

«Мы получили заявку на прокачку в объёме 130 тыс. тонн нефти на «Нафтан», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время идёт оформление документов.

Ранее концерн «Белнефтехим» проинформировал, что Минск и Москва начали оформлять документы по поставкам первой партии российской нефти по цене без премии поставщикам.

31 декабря «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали допсоглашения о продлении соглашений по поставкам газа. 

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