Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена
- РИА Новости
«Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан», — приводит его слова БЕЛТА.
Сизов отметил, что по мере оформления маршрутных поручений объём будет добавляться. Ожидается, что до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн.
Ранее сообщалось, что Минск и Москва начали оформлять документы по поставкам первой партии нефти по цене без премии поставщикам.
«Транснефть» проинформировала о получении заявки на прокачку 130 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ.