Прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена

Прокачка российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы возобновлена. Об этом сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан», — приводит его слова БЕЛТА.

Сизов отметил, что по мере оформления маршрутных поручений объём будет добавляться. Ожидается, что до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва начали оформлять документы по поставкам первой партии нефти по цене без премии поставщикам.

«Транснефть» проинформировала о получении заявки на прокачку 130 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ.