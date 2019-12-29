Козак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву тяжёлым решением

Российский вице-премьер Дмитрий Козак в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража выбором между «плохим и очень плохим».

«Выбор такой — между плохим и очень плохим. $2,9 млрд для «Газпрома», для нашей страны — тяжёлое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Козак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

21 декабря помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский назвал большой победой выплату «Газпрома» Украине.