Козак назвал «каплей в море» выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража является «каплей море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

По его словам, на переговорах был достигнут «максимально возможный интерес, который удовлетворяет и Россию, и Украину».

«Однозначно можно сказать, что те $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями и потенциальными рисками, которые могли быть и для России, и для Украины. Я думаю, что эти суммы могут быть значительно больше», — сказал Козак.

Ранее помощник украинского президента Андрей Ермак заявил на встрече по газу в Минске, что российская сторона согласилась выплатить Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Козак после переговоров отмечал, что стороны согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, а также урегулировали взаимные судебные споры.