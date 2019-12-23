Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину. По его словам, все попытки «взвинтить» цену практически ничем не закончились.

«Это очень гуманный тариф, и все их (украинской стороны. — RT) попытки его взвинтить, они мало чем закончились, практически ничем не закончились... Если бы они нам сделали тариф высокий, мы бы с ними не договорились», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.

21 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания и правительство Украины подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета.

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