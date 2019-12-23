Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину. По его словам, все попытки «взвинтить» цену практически ничем не закончились.
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
  • Reuters

«Это очень гуманный тариф, и все их (украинской стороны. — RT) попытки его взвинтить, они мало чем закончились, практически ничем не закончились... Если бы они нам сделали тариф высокий, мы бы с ними не договорились», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.

21 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания и правительство Украины подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета. 

Подробнее — в материале RT.

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