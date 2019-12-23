Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

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Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы «Газпрома» за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твёрдым и определённым все пять лет», — цитирует РИА Новости Козака.

Он отметил, что все риски, связанные с тарифным регулированием, в течение этого времени берёт на себя «Нафтогаз Украины».

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа. По его словам, тариф на прокачку газа устанавливается по европейским правилам. Таким образом, Киев «не станет заложником двусторонних переговоров», сказал Гончарук, отметив, что при определении тарифа будет оказана помощь со стороны независимого регулятора.

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