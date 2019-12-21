Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту

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«Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение, которое снимет претензии украинского Антимонопольного комитета. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту
  • РИА Новости

«Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что российская компания подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы.

Таким образом «Нафтогаз» выступит агентом «Газпрома» при организации транзита и примет на себя риски переходного периода, пишет агентство.

Как пояснил Миллер, транспортные мощности будут забронированы на пять лет в объёме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год и по 40 млрд куб. м на последующие годы «при условии установления конкурентного тарифа».

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины. 

Также он сообщил, что стороны урегулировали взаимные судебные споры.

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