Bild назвал «объявлением войны» слова Меркель о позиции США по СП-2

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Канцлер Германии Ангела Меркель недвусмысленно отреагировала на намерение США ввести санкции против «Северного потока — 2», пишет немецкий таблоид Bild.
Bild назвал «объявлением войны» слова Меркель о позиции США по СП-2
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Как отмечает издание, Меркель сказала: «Я не вижу иной возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не принимаем такую практику».

По мнению Bild, это «явное объявление войны» Трампу: Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется её поддержкой.

Полный перевод материала — читайте на Ино ТВ.

Ранее Меркель заявила, что Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США могут ввести в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».

В Кремле сказали, что возможные санкции являются примером недобросовестной конкуренции.

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