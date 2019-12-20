Bild назвал «объявлением войны» слова Меркель о позиции США по СП-2

Канцлер Германии Ангела Меркель недвусмысленно отреагировала на намерение США ввести санкции против «Северного потока — 2», пишет немецкий таблоид Bild.

Как отмечает издание, Меркель сказала: «Я не вижу иной возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не принимаем такую практику».

По мнению Bild, это «явное объявление войны» Трампу: Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется её поддержкой.

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Ранее Меркель заявила, что Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США могут ввести в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».

В Кремле сказали, что возможные санкции являются примером недобросовестной конкуренции.