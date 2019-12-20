Bild назвал «объявлением войны» слова Меркель о позиции США по СП-2
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- © Stefan Sauer/dpa
Как отмечает издание, Меркель сказала: «Я не вижу иной возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не принимаем такую практику».
По мнению Bild, это «явное объявление войны» Трампу: Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется её поддержкой.
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Ранее Меркель заявила, что Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США могут ввести в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Кремле сказали, что возможные санкции являются примером недобросовестной конкуренции.