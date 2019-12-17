Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что Банк России допустил введение с 1 июля 2020 года показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчёте рисков по ипотечному кредитованию.

По его словам, регулятор своим заявлением информирует о намерении стимулировать разумное потребление кредитов.

«Так как через повышение финансовой грамотности населения прийти к снижению его закредитованности затруднительно, Центробанк прибегнул к ужесточению регулирования», — сказал эксперт.

Как считает Нигматуллин, такие меры позволят предостеречь граждан от крупных кредитов для осуществления первых ипотечных взносов.

Ранее сообщалось, что Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.