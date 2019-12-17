Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

Короткая ссылка
Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что Банк России допустил введение с 1 июля 2020 года показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчёте рисков по ипотечному кредитованию.
Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
  • РИА Новости

По его словам, регулятор своим заявлением информирует о намерении стимулировать разумное потребление кредитов.

«Так как через повышение финансовой грамотности населения прийти к снижению его закредитованности затруднительно, Центробанк прибегнул к ужесточению регулирования», — сказал эксперт.

Как считает Нигматуллин, такие меры позволят предостеречь граждан от крупных кредитов для осуществления первых ипотечных взносов.

Ранее сообщалось, что Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить