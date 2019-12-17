Эксперт оценил позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
- РИА Новости
По его словам, регулятор своим заявлением информирует о намерении стимулировать разумное потребление кредитов.
«Так как через повышение финансовой грамотности населения прийти к снижению его закредитованности затруднительно, Центробанк прибегнул к ужесточению регулирования», — сказал эксперт.
Как считает Нигматуллин, такие меры позволят предостеречь граждан от крупных кредитов для осуществления первых ипотечных взносов.
Ранее сообщалось, что Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.