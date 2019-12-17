ЦБ допустил введение показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки

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Центробанк России выпустил доклад для общественных консультаций, в котором допустил введение с 1 июля 2020 году показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчёте рисков по ипотечному кредитованию.
ЦБ допустил введение показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки
  • РИА Новости

«Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Надбавки установлены в зависимости от показателя долговой нагрузки заёмщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что такие действия направлены на ограничение рисков для заёмщиков, а также на «поддержание сбалансированного роста ипотечного кредитования».

В ЦБ уточнили, что целью доклада является сбор мнений участников рынка относительно повышения стандартов ипотечного кредитования в России.

Ранее Центробанк сообщил, что задолженность россиян по ипотеке продолжает расти, по состоянию на 1 ноября рост составил более 20% в годовом выражении. 

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