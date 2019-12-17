ЦБ сообщил о росте задолженности россиян по ипотеке

Короткая ссылка
По данным Банка России, задолженность россиян по ипотеке продолжает расти, по состоянию на 1 ноября рост составил более 20% в годовом выражении. 
ЦБ сообщил о росте задолженности россиян по ипотеке
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад регулятора.

«Текущие темпы роста ссудной задолженности по ипотечным кредитам остаются высокими — 20,8% в годовом выражении на 1 ноября 2019 года», — заявили в ЦБ.

При этом в докладе указывается, что, согласно данным на 1 сентября, у 46% ипотечных заёмщиков в стране была также задолженность по другим типам кредитов. 

Ранее зампред Банка России Ольга Полякова в беседе с «Известиями» прокомментировала перспективы ипотечных ставок в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить