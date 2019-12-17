ЦБ сообщил о росте задолженности россиян по ипотеке

По данным Банка России, задолженность россиян по ипотеке продолжает расти, по состоянию на 1 ноября рост составил более 20% в годовом выражении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад регулятора.

«Текущие темпы роста ссудной задолженности по ипотечным кредитам остаются высокими — 20,8% в годовом выражении на 1 ноября 2019 года», — заявили в ЦБ.

При этом в докладе указывается, что, согласно данным на 1 сентября, у 46% ипотечных заёмщиков в стране была также задолженность по другим типам кредитов.

Ранее зампред Банка России Ольга Полякова в беседе с «Известиями» прокомментировала перспективы ипотечных ставок в России.