Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.
Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%
  • РИА Новости

«Положительное влияние этого решения можно будет ощутить по прошествии трёх-шести месяцев. Будут дешеветь кредиты, причём в некоторых банках — на опережение. Также будет расти диверсификация по ставкам на кредит», — заявил он.

Вместе с этим заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов полагает, что случившееся отражает реальную ситуацию в отечественной экономике.

«Потенциал снижения ставки у нас сокращается, пусть и в развитых странах данный показатель не поднимается сегодня выше 2%. Просто в российских условиях инфляция остаётся существенным и видимым показателем», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.

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