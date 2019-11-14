Объём выданных ипотечных кредитов в Крыму вырос в полтора раза за год

Объём выданных ипотечных кредитов в Крыму вырос почти в полтора раза за год, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского отделения Южного главного управления Банка России.

За девять месяцев 2019 года жители региона получили в банках 2,65 тыс. кредитов на 5,9 млрд рублей.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выданных кредитов на покупку и строительство жилья вырос в 1,4 раза, а количество увеличилось почти на 30%», — рассказали в пресс-службе.

Средний размер кредита за январь — сентябрь составил 2,2 млн рублей, что на 200 тыс. рублей больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Как заявила управляющий отделением Ирина Яблучанская, рост ипотеки в регионе обеспечен в первую очередь повышением доступности соответствующих банковских программ, растущим спросом населения на улучшение жилищных условий и развитием рынка жилищного строительства.

«Также на динамику влияет значительный объём государственной поддержки жилищного строительства на федеральном уровне, в том числе за счёт реализации федеральных и республиканских государственных программ», — добавила она.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае оформили около 13 тыс. ипотечных кредитов с начала года.