Объём выданных ипотечных кредитов в Крыму вырос в полтора раза за год
- РИА Новости
За девять месяцев 2019 года жители региона получили в банках 2,65 тыс. кредитов на 5,9 млрд рублей.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выданных кредитов на покупку и строительство жилья вырос в 1,4 раза, а количество увеличилось почти на 30%», — рассказали в пресс-службе.
Средний размер кредита за январь — сентябрь составил 2,2 млн рублей, что на 200 тыс. рублей больше по сравнению с прошлогодними показателями.
Как заявила управляющий отделением Ирина Яблучанская, рост ипотеки в регионе обеспечен в первую очередь повышением доступности соответствующих банковских программ, растущим спросом населения на улучшение жилищных условий и развитием рынка жилищного строительства.
«Также на динамику влияет значительный объём государственной поддержки жилищного строительства на федеральном уровне, в том числе за счёт реализации федеральных и республиканских государственных программ», — добавила она.
Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае оформили около 13 тыс. ипотечных кредитов с начала года.