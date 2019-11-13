В Ставропольском крае оформили около 13 тысяч ипотечных кредитов с начала года

В Ставропольском крае оформили около 13 тыс. ипотечных кредитов на 23 млрд рублей за девять месяцев 2019 года, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Банка России.

Средний размер ссуды — 1,76 млн рублей.

Объёмы кредитования остались на уровне 2018 года.

С начала года ипотечный портфель банков в регионе увеличился на 11% и составил 86,5 млрд рублей к 1 октября.

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о приросте ипотеки в 20%.