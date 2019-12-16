Эксперт оценил идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке
- РИА Новости
По его мнению, российские банки заинтересованы в таком предложении, так как это расширит рынок ипотечного кредитования.
«Банки заинтересованы в том, чтобы ипотека развивалась в разных формах. Другое дело — за чей счёт будут соответствующие проценты обеспечены. Вместе с тем, если это будет иметь такой социальный характер, то это очень важно с точки зрения развития строительного рынка, ипотечного и государственно-частного кредитования. Если государство будет датировать программу, гарантировать, то банки пойдут на это», — отметил Тосунян.
Ранее член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков в беседе с «Известиями» рассказал об инициативе по расселению жильцов аварийных и ветхих домов за счёт ипотеки со ставкой не выше 3%.