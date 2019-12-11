В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT исследование экспертов Общественной палаты, согласно которому более трети (35%) жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.
В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты
  • Reuters

«Что касается уровня среднего дохода, который бы семью удовлетворил, да, на мой взгляд, где-то от 50 до 60 тыс. рублей на человека — это та приблизительно сумма, которая была бы среднеприемлемой. Но, учитывая географическую разницу и различные климатические условия жизни, я бы эту сумму увеличил на коэффициент с точки зрения нормативов проживания, средств существования для северных территорий. Там всё значительно дороже, и вполне естественно, что эти коэффициенты отражают исторически реальную сложившуюся разницу в расходах», — пояснил Рязанский.

По словам сенатора, «цифры понятны».

«Для этого нужны соответствующие экономические возможности самого государства и тех профессий, которые позволят такие средства зарабатывать», — заключил он.

Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.

Отмечается, что чаще всего россияне сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в размере доходов (60%).

Кроме того, подавляющее большинство россиян с разной периодичностью испытывают чувство социальной несправедливости. 

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