Россияне рассказали о размере справедливой зарплаты

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Более трети (35%) жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Общественной палаты.

31% опрошенных назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% в 30-40 тысяч рублей, 10% в сумму 21-30 тысяч рублей.

Отмечается, что чаще всего россияне сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в размере доходов (60%).

Кроме того, подавляющее большинство россиян с разной периодичностью испытывают чувство социальной несправедливости. 

Ранее специалисты Института социологии ФНИСЦ РАН провели исследование, чтобы выяснить, в решении каких проблем населению необходима государственная поддержка. Основным вопросом стало обеспечение справедливой оплаты труда. Согласно данным проведённого опроса, большинство респондентов (41%) заявили о необходимости государственной поддержки в обеспечении справедливой оплаты труда.

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