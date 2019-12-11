Сбербанк ожидает замедления роста кредитования физлиц в 2020 году

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Сбербанк ожидает замедления роста кредитования физических лиц в стране в 2020 году до 12—14%, о чём свидетельствуют данные презентации банка.
Сбербанк ожидает замедления роста кредитования физлиц в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

При этом рост кредитования юридических лиц в 2020 году увеличится до 6—8%.

Согласно прогнозу банка, кредитование физлиц в России по итогам 2019 года увеличится на 18—19%, юрлиц — составит 4—5%.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время на рынке «золотое время» для ипотеки ввиду снижения процентных ставок и инфляции.

Также он сообщил о планах банка ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в 2020 году.

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