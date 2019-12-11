Сбербанк ожидает замедления роста кредитования физлиц в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
При этом рост кредитования юридических лиц в 2020 году увеличится до 6—8%.
Согласно прогнозу банка, кредитование физлиц в России по итогам 2019 года увеличится на 18—19%, юрлиц — составит 4—5%.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время на рынке «золотое время» для ипотеки ввиду снижения процентных ставок и инфляции.
Также он сообщил о планах банка ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в 2020 году.