Эксперт прокомментировал возможное снижение Сбербанком ставок по ипотеке
- РИА Новости
«Сбербанк вполне способен снизить ставку по ипотеке до конца года и, вероятнее всего, пойдёт на такой шаг — все условия для этого есть», — сказала Радченко.
По её мнению, затем остальные банки неминуемо станут снижать свои ставки по кредитам.
Она также выразила мнение, что банки в сфере ипотеки всегда постараются сохранить 2%-ную маржу с ключевой ставкой ЦБ, чтобы не лишиться доходов.
«Для заёмщика, вполне естественно, чем ниже процентная ставка по кредиту — тем лучше. Но сейчас погода на рынке недвижимости определяется не только ипотекой, но и доступностью жилья. А это, помимо прочего, ещё и стоимость квадратного метра», — пояснила Радченко.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.