Эксперт прокомментировал возможное снижение Сбербанком ставок по ипотеке

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Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что банк может до конца года снизить ставки по ипотеке.
Эксперт прокомментировал возможное снижение Сбербанком ставок по ипотеке
  • РИА Новости

«Сбербанк вполне способен снизить ставку по ипотеке до конца года и, вероятнее всего, пойдёт на такой шаг — все условия для этого есть», — сказала Радченко.

По её мнению, затем остальные банки неминуемо станут снижать свои ставки по кредитам.

Она также выразила мнение, что банки в сфере ипотеки всегда постараются сохранить 2%-ную маржу с ключевой ставкой ЦБ, чтобы не лишиться доходов.

«Для заёмщика, вполне естественно, чем ниже процентная ставка по кредиту — тем лучше. Но сейчас погода на рынке недвижимости определяется не только ипотекой, но и доступностью жилья. А это, помимо прочего, ещё и стоимость квадратного метра», — пояснила Радченко.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.

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