Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время на рынке «золотое время» для ипотеки ввиду снижения процентных ставок и инфляции.
Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Мне кажется, что сейчас наступает золотое время для ипотеки — ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру», — приводит его слова РИА Новости.

Греф добавил, что на данный момент ухудшения ситуации с ипотечными кредитами не наблюдается.

«Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растёт, мы видим, что ёмкость этого рынка велика», — заключил он.

Ранее Греф заявил о планах Сбербанка ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в 2020 году.

В сентябре стало известно о снижении ставки по ипотечным кредитам Сбербанком с 1 октября 2020 года на 0,3 п. п. на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

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