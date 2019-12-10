Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году.
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Да, конечно», — сказал Греф в ответ на вопрос о возможных изменениях, отметив, что банк успеет ввести рефинансирование в следующем году.

С 1 октября Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам.

Отмечалось, что снижение составит 0,3 п. п. на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Эксперт Владимир Савченков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Сбербанка снизить ставки по ипотеке.

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