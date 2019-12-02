Названы регионы-лидеры по максимальным зарплатам

Лидерами среди регионов России по доле высоких зарплат стали Чукотский автономный округ, Ямало-Hенецкий автономный округ, а также Москва.

В этих регионах зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получают 32,1%, 31,7% и 27,4% работающих жителей соответственно.

Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Четвёртое место заняла Магаданская область (26,1%), на пятом — Hенецкий автономный округ (25%), на шестом — Сахалинская область (20,9%), седьмое место заняла Якутия (17,7%).

Отмечается, что в целом, в 2019 году зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получают 7% работников.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал рекордное число вакансий в отечественных компаниях — более 1,1 млн.