Названы регионы-лидеры по максимальным зарплатам

Короткая ссылка
Лидерами среди регионов России по доле высоких зарплат стали Чукотский автономный округ, Ямало-Hенецкий автономный округ, а также Москва.

В этих регионах зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получают 32,1%, 31,7% и 27,4% работающих жителей соответственно.

Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Четвёртое место заняла Магаданская область (26,1%), на пятом — Hенецкий автономный округ (25%), на шестом — Сахалинская область (20,9%), седьмое место заняла Якутия (17,7%).

Отмечается, что в целом, в 2019 году зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получают 7% работников.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал рекордное число вакансий в отечественных компаниях — более 1,1 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить