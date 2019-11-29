В России назвали конструктивной встречу с Украиной по газу

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что двусторонние переговоры российской и украинской сторон по газу прошли конструктивно.
В России назвали конструктивной встречу с Украиной по газу
  • РИА Новости

«Встреча прошла конструктивно, но есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений, рассмотрений, технического характера, которые специалисты остались дорабатывать», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Новак не стал уточнять, о каких именно технических вопросах идёт речь.

Ранее в российском Министерстве энергетики заявили, что Россия и Украина договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.

27 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва передала Киеву предложения по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», но времени мало. 

Кроме того, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украине для продолжения транзита российского газа нужно решить вопросы с новым оператором ГТС.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил перспективы заключения долгосрочного договора на транзит газа с Украиной.

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