Завершилось заседание Оргкомитета ВЭФ-2020

По итогам заседания Оргкомитета ВЭФ-2020 принято решение сделать форум постоянно действующей площадкой, проводить мероприятия под его эгидой в течение всего года и формировать повестку деловой программы форума на основе обсуждаемых на этих мероприятиях вопросов.

Об этом сообщает kp.ru.

Как отметил в рамках заседания вице-премьер России Юрий Трутнев, ВЭФ стал одним из элементов общей системы по развитию Дальнего Востока, он позволяет «обратить внимание президента России Владимира Путина» на вопросы, которые требуют решения в этом регионе.

По заявлению главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, в деловую программу предстоящего форума предлагается включить темы глобальной конкуренции и межгосударственной кооперации в Азии с участием России, повышения качества жизни населения.

Также было предложено в стартовый день ВЭФ-2020 собрать в формате форсайт-сессий экспертов и представителей бизнеса для обсуждения новых проектов и механизмов интеграции России и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отмечается, что отдельное внимание на заседании уделили вопросам выполнения поручений президента по итогам ВЭФ-2019, в рамках которого были подписаны 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей.

Ранее Vostokmedia.com сообщал, что ВЭФ-2020 состоится 2—5 сентября на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета.