Глава Минвостокразвития рассказал о стратегической задаче региона
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- РИА Новости
По его словам, ведомство уже работает с крупными российскими компаниями-застройщиками, которые готовы зайти на Дальний Восток и строить дома под ипотеку для граждан до 35 лет под 2% годовых.
«Это стратегическая задача. Ведь не секрет, что одна из основных причин отъезда молодёжи из региона связана с отсутствием своего жилья и сложностью его приобретения», — отметил Козлов.
Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение ВЭФ для России и Дальнего Востока.