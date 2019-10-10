Глава Минвостокразвития рассказал о стратегической задаче региона

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Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал о стратегической задаче региона, сообщает «Российская газета».
Глава Минвостокразвития рассказал о стратегической задаче региона
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По его словам, ведомство уже работает с крупными российскими компаниями-застройщиками, которые готовы зайти на Дальний Восток и строить дома под ипотеку для граждан до 35 лет под 2% годовых.

«Это стратегическая задача. Ведь не секрет, что одна из основных причин отъезда молодёжи из региона связана с отсутствием своего жилья и сложностью его приобретения», — отметил Козлов.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение ВЭФ для России и Дальнего Востока.

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