На ВЭФ-2019 заключили соглашение о запуске нового российско-китайского акселератора

На «Территории инноваций» фонда «Росконгресс» в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о запуске нового российско-китайского акселератора, сообщает «Газета.Ru».

Подписи под документом поставили директор Фонда технологического предпринимательства Дальневосточного федерального университета и технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков, глава ассоциации «Российско-китайский центр инновационного предпринимательства» Вера Пронькина и руководитель Китайско-российского центра инновационного предпринимательства Вэй Божен.

«Благодаря географическому положению Дальневосточный федеральный университет и технопарк «Русский» станут основными площадками для старта российских инновационных проектов на китайском рынке», — заявил Боровиков.

В проекте также примут участие китайские Ассоциация бизнес-ангелов и «Улица стартапов Чжунгуаньцунь».

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение ВЭФ для России и Дальнего Востока.