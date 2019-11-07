Стали известны даты проведения ВЭФ-2020

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Стали известны даты проведения Восточного экономического форума в 2020 году, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на организаторов.
Стали известны даты проведения ВЭФ-2020
  • РИА Новости

Он состоится 2—5 сентября на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета.

Как заявил советник главы государства Антон Кобяков, в будущем ВЭФ не только сохранит свою инвестиционную привлекательность для отечественных и зарубежных партнёров, но и приобретёт важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных связей.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на ВЭФ-2019 заключили соглашение о запуске нового российско-китайского акселератора.

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