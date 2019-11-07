Стали известны даты проведения ВЭФ-2020
- РИА Новости
Он состоится 2—5 сентября на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета.
Как заявил советник главы государства Антон Кобяков, в будущем ВЭФ не только сохранит свою инвестиционную привлекательность для отечественных и зарубежных партнёров, но и приобретёт важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных связей.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на ВЭФ-2019 заключили соглашение о запуске нового российско-китайского акселератора.