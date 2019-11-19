Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

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Кирилл Горшенин
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину
  • Reuters

Он напомнил о предложении «Газпрома» украинской стороне, которое министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал «неприемлемым».

По мнению Пикина, в данной ситуации необходимо продолжение конструктивного диалога между Россией и Украиной для нахождения точек соприкосновения интересов двух стран.

«Мы видели заявление по поводу того предложения, которое было от «Газпрома» со стороны Украины. Никто к обнулению взаимных требований не готов», — считает эксперт.

При этом он указал, что необходимо искать формат «стыковки» двух сторон.

Ранее Маас в ходе брифинга в Киеве заявил о поддержке немецкой стороной переговоров по продлению транзиту газа через Украину.

18 ноября в «Газпроме» заявили, что направили «Нафтогазу» предложение о продлении или заключении нового контракта по транзиту газа. Обязательным условием назывался взаимный отказ от претензий сторон в судах

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