Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки. Об этом сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки ЦБ, мы снизили ещё раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3%», — цитирует Грефа ТАСС.

По его словам, по субсидированным застройщикам показатель составляет 7,3%, а для молодых семей — 8,8%.

25 октября ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5%.

Экономист Никита Масленников в беседе с URA.RU высказал мнение, что дальнейшее снижение зависит от темпов экономического роста.

Ранее Сбербанк рассказал о планах снизить ставку для жилья в домах, строительство которых финансируется с помощью эскроу-счетов.

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