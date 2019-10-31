Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки. Об этом сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки ЦБ, мы снизили ещё раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3%», — цитирует Грефа ТАСС.

По его словам, по субсидированным застройщикам показатель составляет 7,3%, а для молодых семей — 8,8%.

25 октября ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5%.

Экономист Никита Масленников в беседе с URA.RU высказал мнение, что дальнейшее снижение зависит от темпов экономического роста.

Ранее Сбербанк рассказал о планах снизить ставку для жилья в домах, строительство которых финансируется с помощью эскроу-счетов.