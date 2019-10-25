Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,5%

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Экономист Никита Масленников в беседе с URA.RU прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 6,5%.
Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,5%
  • РИА Новости

По его мнению, дальнейшее снижение зависит от темпов экономического роста в стране.

«Если будет ясно, что экономический рост будет меньше 1% в этом году, то, я думаю, Центробанк вполне может пойти на очередное снижение ставки в декабре», — сказал он.

Как считает Масленников, влияние действий регулятора на ставку в банках можно будет наблюдать к Новому году.

Ранее главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал политику Банка России по снижению ключевой ставки.

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