ЦБ снизил ключевую ставку
- РИА Новости
«Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,50% годовых», — говорится в сообщении.
Как отмечается, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания продолжают снижаться.
Темпы роста российской экономики, как указывается в пресс-релизе, остаются сдержанными.
Ранее в правительстве заявляли, что положительно воспримут возможное решение ЦБ о снижении ключевой ставки.
18 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки.