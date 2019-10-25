ЦБ снизил ключевую ставку

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Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку до 6,5%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
ЦБ снизил ключевую ставку
  • РИА Новости

«Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,50% годовых», — говорится в сообщении.

Как отмечается, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания продолжают снижаться.

Темпы роста российской экономики, как указывается в пресс-релизе, остаются сдержанными.

Ранее в правительстве заявляли, что положительно воспримут возможное решение ЦБ о снижении ключевой ставки.

18 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки.

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