ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку до 6,5%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.

«Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,50% годовых», — говорится в сообщении.

Как отмечается, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания продолжают снижаться.

Темпы роста российской экономики, как указывается в пресс-релизе, остаются сдержанными.

Ранее в правительстве заявляли, что положительно воспримут возможное решение ЦБ о снижении ключевой ставки.

18 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки.