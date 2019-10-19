Силуанов оценил возможность снижения ставки ЦБ «большим шагом»

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что кабмин положительно воспримет возможное решение Центробанка о снижении ключевой ставки «большим шагом».
Силуанов оценил возможность снижения ставки ЦБ «большим шагом»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем только приветствовать. Почему? Потому что это же даст дополнительную возможность заимствований, дешёвые деньги», — сказал он.

По его словам, для подобного решения ЦБ уже есть все необходимые условия, в частности низкие показатели инфляции.

«У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5—3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом там под 4%», — отметил министр.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение.

Доцент кафедры фондовых рынков факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с URA.RU прокомментировал политику Банка России по снижению ключевой ставки.

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