Силуанов оценил возможность снижения ставки ЦБ «большим шагом»
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы будем только приветствовать. Почему? Потому что это же даст дополнительную возможность заимствований, дешёвые деньги», — сказал он.
По его словам, для подобного решения ЦБ уже есть все необходимые условия, в частности низкие показатели инфляции.
«У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5—3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом там под 4%», — отметил министр.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение.
Доцент кафедры фондовых рынков факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с URA.RU прокомментировал политику Банка России по снижению ключевой ставки.