Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

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Сбербанк собирается снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется с помощью эскроу-счетов, сообщает Интерфакс.
Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке
  • РИА Новости

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, в таком случае оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1% на квартиры в новостройках.

По его словам, самая низкая ставка будет доступна по программе государственной поддержки для семей с детьми.

Максимальная скидка будет доступна при покупке в новостройке и у застройщика, который является партнёром Сбербанка, присоединившимся к пилотному проекту с использованием счетов эскроу.

Ранее эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход на эскроу-счета.

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