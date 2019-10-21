Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке
- РИА Новости
По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, в таком случае оформить жилищный кредит можно будет по ставке от 1% на квартиры в новостройках.
По его словам, самая низкая ставка будет доступна по программе государственной поддержки для семей с детьми.
Максимальная скидка будет доступна при покупке в новостройке и у застройщика, который является партнёром Сбербанка, присоединившимся к пилотному проекту с использованием счетов эскроу.
Ранее эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход на эскроу-счета.