Медведев поручил подготовить проект об инвестпрограммах госкомпаний
- РИА Новости
«Чего не подготовлено, это, собственно, закона об инвестиционных программах. Мы договаривались, что мы это сделаем», — сказал Медведев.
Он отметил, что законопроект имеет большое значение и позволит разобраться с ситуацией в государственных компаниях, в связи с чем попросил членов правительства вернуться к данному вопросу.
Ранее Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых вскоре планируется распространить на другие регионы, помимо тех четырёх, в которых он действует в настоящее время.
Также сообщалось, что правительство может увеличить количество национальных проектов с 12 до 15.