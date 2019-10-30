Медведев поручил подготовить проект об инвестпрограммах госкомпаний

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить законопроект об инвестиционных программах государственных компаний, сообщает Интерфакс.
Медведев поручил подготовить проект об инвестпрограммах госкомпаний
  • РИА Новости

«Чего не подготовлено, это, собственно, закона об инвестиционных программах. Мы договаривались, что мы это сделаем», — сказал Медведев.

Он отметил, что законопроект имеет большое значение и позволит разобраться с ситуацией в государственных компаниях, в связи с чем попросил членов правительства вернуться к данному вопросу.

Ранее Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых вскоре планируется распространить на другие регионы, помимо тех четырёх, в которых он действует в настоящее время.

Также сообщалось, что правительство может увеличить количество национальных проектов с 12 до 15.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить