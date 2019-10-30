Медведев поручил подготовить проект об инвестпрограммах госкомпаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить законопроект об инвестиционных программах государственных компаний, сообщает Интерфакс.

«Чего не подготовлено, это, собственно, закона об инвестиционных программах. Мы договаривались, что мы это сделаем», — сказал Медведев.

Он отметил, что законопроект имеет большое значение и позволит разобраться с ситуацией в государственных компаниях, в связи с чем попросил членов правительства вернуться к данному вопросу.

Ранее Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых вскоре планируется распространить на другие регионы, помимо тех четырёх, в которых он действует в настоящее время.

Также сообщалось, что правительство может увеличить количество национальных проектов с 12 до 15.