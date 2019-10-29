Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
В нём говорится, что к разработке мер необходимо привлечь СК, Генпрокуратуру, Верховный суд, бизнес-омбудсмена и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Крайний срок исполнения поручения — 16 декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что более половины предпринимателей, опрошенных Федеральной антимонопольной службой, не доверяют правоохранительным органам.