Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. В нём говорится, что к разработке мер необходимо привлечь СК, Генпрокуратуру, Верховный суд, бизнес-омбудсмена и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Крайний срок исполнения поручения — 16 декабря 2019 года. Ранее сообщалось, что более половины предпринимателей, опрошенных Федеральной антимонопольной службой, не доверяют правоохранительным органам.