Медведев заявил о планах ввести налог для самозанятых в других регионах

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что налоговый режим для самозанятых вскоре планируется распространить на другие регионы, помимо тех четырёх, в которых он действует в настоящее время.
Медведев заявил о планах ввести налог для самозанятых в других регионах
  • РИА Новости

Медведев напомнил, что специальный налоговый режим уже действует в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. 

«В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», — заявил он на заседании кабмина.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию. По её словам, соответствующий эксперимент проходит успешно в отдельно выбранных регионах, поэтому специальный налоговый режим можно было бы ввести со следующего года уже на территории всей страны.

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.

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