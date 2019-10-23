Эксперт оценил планы ввести обязательную уплату работодателями налогов при использовании самозанятых

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых граждан, которые трудятся вместо штатных работников.
Эксперт оценил планы ввести обязательную уплату работодателями налогов при использовании самозанятых
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Все должны платить одинаково. У нас идёт мягкая борьба с серыми зарплатами, и это касается и самозанятых. Поэтому всё в рамках нынешнего тренда», — заявил он.

По его словам, правила игры должны быть одинаковыми для всех.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что самозанятыми в России в данный момент зарегистрировались 240 тыс. человек, 90% из которых ранее работали всерую.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.

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