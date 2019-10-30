В Минфине не исключили увеличения количества национальных проектов

Правительство может увеличить количество национальных проектов с 12 до 15. Об этом в интервью газете «Известия» заявил первый заместитель главы Министерства финансов России Леонид Горнин.

Журналисты задали вопрос, может ли количество проектов измениться.

«В меньшую сторону — точно нет. Президентом уже зафиксированы направления, поставлены задачи под нацпроекты. Есть идея увеличить количество проектов, возможно, даже до 14 или 15», — сказал он.

По его словам, они «не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи».

«К примеру, может быть выделена национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока», — добавил он.

Он также не исключил, что подобные проекты могут быть созданы в области сельского хозяйства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что действующая система мониторинга исполнения нацпроектов является пошаговой и применяется впервые.

В середине октября премьер России Дмитрий Медведев подверг критике глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как передавал телеканал «360», в Московской области выделили 18,9 млрд рублей на реализацию национального проекта «Демография».