В Минфине не исключили увеличения количества национальных проектов
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Журналисты задали вопрос, может ли количество проектов измениться.
«В меньшую сторону — точно нет. Президентом уже зафиксированы направления, поставлены задачи под нацпроекты. Есть идея увеличить количество проектов, возможно, даже до 14 или 15», — сказал он.
По его словам, они «не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи».
«К примеру, может быть выделена национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока», — добавил он.
Он также не исключил, что подобные проекты могут быть созданы в области сельского хозяйства.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что действующая система мониторинга исполнения нацпроектов является пошаговой и применяется впервые.
В середине октября премьер России Дмитрий Медведев подверг критике глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как передавал телеканал «360», в Московской области выделили 18,9 млрд рублей на реализацию национального проекта «Демография».