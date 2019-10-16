Медведев раскритиковал губернаторов за слабую реализацию нацпроекта

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Премьер России Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Медведев раскритиковал губернаторов за слабую реализацию нацпроекта
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Очевидно, нужно прямо это зафиксировать, я имею в виду низкий уровень выполнения работ», — сказал председатель правительства, комментируя на совещании по нацпроекту доклады губернаторов.

По его словам, менее чем на 50% выполнены работы в Крыму, Сахалинской области и Забайкальском крае.

Как отметил премьер, существует риск того, что показатели по увеличению доли контрактов жизненного цикла в девяти субъектах федерации не будут достигнуты.

Он уточнил, что речь идёт о Новгородской, Ивановской и Мурманской областях, а также Приморском крае, Кабардино-Балкарии, Крыме, Республике Коми, Туве и Чувашии.

«Всё это нужно отметить, и чтобы коллеги немедленно подтягивали свои результаты там, где это возможно. Там, где невозможно… ну, посмотрим, будем это учитывать на будущее тогда», — добавил он.

Ранее Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей, а также потребовал прекратить манипуляции со статистикой в регионах

В конце сентября портал RIA56 сообщал о ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год в Оренбурге.

Как отмечалось, в план ремонта попали 24 участка общей протяжённостью 26,7 км, работы выполнены на 18 объектах.

RT вёл прямую трансляцию.

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