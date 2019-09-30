В Оренбурге рассказали о ходе реализации нацпроекта по ремонту дорог
- РИА Новости
В план ремонта попали 24 участка общей протяжённостью 26,7 км. Работы выполнены на 18 объектах, что составляет 16,3 км нового дорожного полотна.
«Все работы идут полным ходом, и реализация нацпроекта на территории города достигла отметки 90%», — заявил начальник управления строительства и дорожного хозяйства городской администрации Виталий Гаврилов.
Дорожные работы на всех объектах по нацпроекту должны полностью завершиться в ноябре.
По словам Гаврилова, уже прорабатывается новая стратегия по ремонту дорог на 2020 год.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области рассказали о планах по реконструкции дорог.