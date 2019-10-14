Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой в регионах

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Регионы не должны манипулировать статистикой смертности и подгонять показатели. Об этом, как передаёт ТАСС, в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам заявил премьер России Дмитрий Медведев.
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой в регионах
  • РИА Новости

«По поводу цифр по смертности. Мы же понимаем, что происходило: скрывали просто цифры. Об этом и губернаторы говорили, показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали, — добровольно в прямом смысле этого слова», — сказал он.

Как отметил председатель правительства, «подгоняли под нормативные акты», которые действовали, чтобы «не прилетело по голове».

«Это касается, кстати, не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже», — добавил он.

Премьер потребовал, чтобы подобного не было, и подчеркнул, что это «враньё необходимо прекращать».

«Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», — добавил он.

Он также указал, что речь идёт о руководителях регионов и тех, кто отвечает за отчётность по здравоохранению.

Ранее Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

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