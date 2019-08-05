В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
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«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров», — цитирует Федосова РИА Новости.
По его словам, «достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов».
Федосов добавил, что по Красноярскому краю в настоящее время идёт проверка, а по Бурятии подобных случаев не выявлено.
Ранее в МЧС сообщили, что возможной причиной возникновения природных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнём.