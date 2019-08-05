В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров», — цитирует Федосова РИА Новости.

По его словам, «достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов».

Федосов добавил, что по Красноярскому краю в настоящее время идёт проверка, а по Бурятии подобных случаев не выявлено.

Ранее в МЧС сообщили, что возможной причиной возникновения природных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнём.