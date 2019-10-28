В Подмосковье выделили 18,9 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Демография»
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- РИА Новости
Об этом заявила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.
Среди главных задач — увеличение суммарного коэффициента рождаемости к 2024 году до 1,73 и обеспечение всех детей дошкольным образованием.
«Помощь семьям с детьми, повышение качества жизни пожилых людей, пропаганда здорового образа жизни — это основные задачи, реализуемые в рамках национального проекта «Демография», — отметила Мухтиярова.
Она уточнила, что из федерального бюджета выделили 2,2 млрд рублей, из областного — 16,7 млрд.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане увеличили финансирование нацпроектов.