В Подмосковье выделили 18,9 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Демография»

В Московской области выделили 18,9 млрд рублей на реализацию национального проекта «Демография», сообщает телеканал «360».

Об этом заявила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

Среди главных задач — увеличение суммарного коэффициента рождаемости к 2024 году до 1,73 и обеспечение всех детей дошкольным образованием.

«Помощь семьям с детьми, повышение качества жизни пожилых людей, пропаганда здорового образа жизни — это основные задачи, реализуемые в рамках национального проекта «Демография», — отметила Мухтиярова.

Она уточнила, что из федерального бюджета выделили 2,2 млрд рублей, из областного — 16,7 млрд.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане увеличили финансирование нацпроектов.